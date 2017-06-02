Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Владимир Путин с легкостью одержит победу в первом туре президентских выборов в 2018 году, сообщает Интерфакс.

«При таком уровне поддержки, наверное, любой политический лидер просто не может не пойти на выборы, на мой взгляд», — отметил Костин.

По словам главы ВТБ, все ожидают, и всем представляется разумным, что Путин пойдет на выборы в 2018 году, а его программа может включать экономические реформы, над разработкой которых работали эксперты и правительство.

Ранее «Левада-центр» опубликовал результаты опроса, согласно которому 82% россиян, которые точно придут на избирательные участки, заявили о готовности отдать свой голос за Путина (если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье).

Как отмечают социологи, это максимальный результат за всю историю: за год до прошлых выборов, в которых принимал участие Путин, его электоральный рейтинг был 68%, а накануне выборов 2008 года — 43%.

Напомним, сам Владимир Путин заявил, что говорить о кандидатах на предстоящих выборах президента в 2018 году пока рано.

Отметим, о своем решении баллотироваться в президенты России уже заявили оппозиционер Алексей Навальный, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также лидер «Яблока» Григорий Явлинский.

Максим Прошкин