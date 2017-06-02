Миллиардер Алишер Усманов удвоил призовой фонд за лучший мем о его видеообращении к политику Алексею Навальному, об этом сообщается на странице конкурса в «ВКонтакте».

«Должны признаться, что вы удивили — количество отправленных на конкурс работ превышает все ожидания. Вы прислали уже 3 647 сообщений с мемами и видео. Стало очевидно, что выбрать лучшего будет непросто. Поэтому количество призов удваивается», — говорится в сообщении.

Теперь еженедельно вместо одного будут выбирать двух победителей: одного определит сам Усманов, второго выберут подписчики. Каждый лайк под публикацией будет оценен в один голос, а каждый репост — в пять голосов.

Если Усманов и пользователи соцсети выберут одного и того же человека, то приз получит автор второй «народной» работы.

Напомним, 29 мая Усманов пообещал каждую неделю дарить авторам лучших мемов iPhone 7 Plus и футболку с его автографом.

Перед судом с Навальным Усманов записал два видеообращения. В первом бизнесмен потребовал от политика извинений, а во втором отказался участвовать в дебатах, на которые его вызвал оппозиционер. В последнем обращении Усманов сравнил Навального с Полиграфом Шариковым, гером книги Булгакова «Собачье сердце». Оба ролика, которые заканчиваются словами «Тьфу на тебя, Алексей Навальный!», широко разошлись по сети.

Усманов подал иск к Навальному после выхода фильма «Он вам не Димон». В суде миллиардер требовал опровержения содержащейся в фильме информации. О том, что он якобы подарил премьеру Дмитрию Медведеву «дворец на Рублевке», дал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову и уволил руководство принадлежащего ему «Коммерсанта» из-за публикаций.

31 мая Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск Усманова. Суд обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) удалить или отредактировать фильм. ФБК отказался это делать. После этого стало известно, что фильм «Он вам не Димон» возглавил рейтинг российских фильмов на «Кинопоиске».