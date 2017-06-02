Управление Следственного комитета по Мурманской области начало проверку из-за инцидента в одном из кафе, куда не пустили трех мам с детьми в инвалидных колясках. Об этом сообщается на сайте СК.

«Будет дана правовая оценка действиям работников, которые не пустили трех мам с детьми в инвалидных колясках в кафе, согласно размещенной на странице одной из социальных сетей в интернете информации, с приложением видеозаписи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, после чего примут процессуальное решение.

Ранее в паблике «Мурманск. И себе и людям» появилось сообщение об инциденте. В публикации отмечалось, что в кафе можно подняться на лифте прямо с улицы, и это удобно для маломобильных граждан, именно поэтому женщины решили посетить это заведение.

Два года назад подобный случай произошёл в Нижнем Новгороде с сестрой модели Натальи Водяновой. Тогда Оксану Водянову с мамой выгнали из кафе.