Президент России Владимир Путин пошутил о решении президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату, передает РИА Новости.

«Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу, сегодня в Москве, говорят, снег даже был, здесь (в Санкт-Петербурге — ред.) дождь, холодина такая. Теперь можно все свалить на него и на американский империализм», — сказал президент.

Однако добавил, что «мы этого делать не будем».

Ранее основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил об уходе из экспертного совета при президенте США в ответ на решение вывести страну из Парижского соглашения по климату.

Кроме того, решение Трампа раскритиковали многие американские актеры и музыкальные исполнители, например, Ди Каприо, Арнольд Шварценеггер, Кэти Перри и Шер. Свое разочарование также высказал генсек ООН.

Напомним, Трамп объяснил свое решение о выходе США из Парижского соглашения невыгодными условиями соглашения для США. Соглашение разработали и приняли при предыдущем президенте США Бараке Обаме в конце 2015 года — на Всемирной конференции ООН в Париже. Оно предусматривает контроль над приростом глобальной средней температуры. Предполагается к концу 21 века сохранить ее в пределах «намного ниже» двух градусов Цельсия.

3 сентября 2016 года США и Китай официально ратифицировали Парижское соглашение по климату, принятое в декабре 2015 года.

Максим Прошкин