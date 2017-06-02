Московское Управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело в отношении Gett (ООО «ГетТакси Рус») по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению ФАС, агрегатор такси Gett вводит клиентов в заблуждение относительно стоимости услуг компании, что запрещено п. 4 ст.14.2 закона «О защите конкуренции».

«На "гребешках", расположенных на крышах легковых такси, а также на бортах и задних стеклах автомобилей компания размещает информацию: "Gett Taxi от 50 рублей". Вместе с тем по итогам проведенной проверки ведомством установлено, что минимальная плата за услуги Gett Taxi составляет 68 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные сведения подтверждаются информацией из раздела «Тарифы» на сайте gett.com.

В ФАС отметили, что агрегатор такси уже получал предупреждение и должен был перестать дезинформировать пользователей услуг. В связи с неисполнением требования законодательства было возбуждено дело.