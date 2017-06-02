Власти Черногории запретили въезд в страну 149 гражданам России и Украины, пишет B92 со ссылкой на агентство Beta.

Сообщается, что запрет коснулся тех, кто попал под санкции Евросоюза из-за событий на Украине. Власти Черногории также намерены заморозить их активы на территории страны, если таковые имеются.

Среди тех, кому запрещен въезд в Черногорию, оказались вице-премьер России Дмитрий Рогозин, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, глава Чечни Рамзан Кадыров и заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк.

Накануне МИД Черногории вручило ноту протеста российскому послу Сергею Грицаю в связи с задержанием депутата Миодрага Вуковича в московском аэропорту Домодедово.

Россия, в отличие от Евросоюза и США, не публикует списки иностранцев, которым запрещен въезд на ее территорию. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, граждане Черногории, желающие посетить Россию, должны выяснять информацию о возможности въезда в страну при обращении за визой.

Отношения России и Черногории ухудшились на фоне вступления балканской страны в НАТО. В апреле МИД рекомендовал россиянам при планировании поездок в Черногорию учитывать «антироссийскую истерию».