Режиссер Никита Михалков сравнил идею Минздрава, которое предложило запретить господдержку фильмам со сценами курения, со «звероподобной бессмыслицей». Об этом режиссер через свою пресс-службу заявил RNS.

«Считаю, что предложение о запрете на поддержку отечественного кино, в котором есть сцены, где герои курят — это пример, который может превратить добрую идею борьбы с курением в звероподобную бессмыслицу, которая только раздражит зрителей и авторов. Снимать картину про войну некурящих — это все равно, что монолог Петра I из романа Алексея Толстого, произнесенный после того, как он опился морсом», — цитирует Михалкова агентство.

Инициативу Минздрава также прокомментировали в министерстве связи и массовых коммуникаций. Замминистра ведомства Алексей Волин назвал предложение Минздрава проявлением «медицинской цензуры». Замминистра также заявил, что Минсвязи подготовило отрицацельный отзыв на этот документ.

«К сожалению, вынуждены снова констатировать желание Минздрава ввести в стране медицинскую цензуру. С этим мы никогда не согласимся. И вообще, в самой медицине есть еще много чем заниматься. Поэтому пускай лучше занимаются медициной и лечением, а не лезут в телевидение», — сказал он.

Ранее в пятницу министерство здравоохранения России предложило запретить показ курения в фильмах, которые финансируются из бюджета. Министерство не только предлагает лишить господдержки фильмы, в которых есть сцены курения, но и ввести ограничения на показ товарных знаков, служащих для индивидуализации табачных изделий.