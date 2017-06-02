Квартиру спецкора «Новой газеты» Елены Костюченко в ее отсутствие собираются вскрыть полицейские. Об этом Елене по телефону сообщил участковый ОВД «Текстильщики».

По словам Костюченко, участковый сообщил, что ее квартиру нужно вскрыть, потому что «в подъезде совершено преступление». Сама журналистка в данный момент находится в командировке.

«Мы уже обошли соседей, а теперь вскрываем вашу дверь», — заявил ей участковый. Других подробностей в полиции не уточнили.

«Дома — куча рабочих материалов и все документы по собранию собственников нашего дома», — рассказала Елена Костюченко.

«Никто не собирается ничего вскрывать, не надо придумывать», — заявили «Новой газете» в дежурной части ОВД «Текстильщики».

В последнее время Елена Костюченко занималась темой реновации, а также освещала тему преследования гомосексуалов в Чечне.

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