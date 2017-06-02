Президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес государства о вмешательстве в предвыборную компанию США в 2016 году напоминают антисемитизм. Об этом президент сказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, передает Интерфакс.

«Это вообще мне антисемитизм напоминает — во всем евреи виноваты. Понимаете, сам придурок, так ничего сделать не может — евреи виноваты. Но мы знаем, к чему приводят такие настроения — ничем хорошим они не заканчиваются. Надо просто работать, думать, как исправить свои ошибки», — заявил Путин.

По мнению главы государства, «проблема не в нас, проблема внутри американской политики».

«Команда Трампа оказалась более эффективной в ходе избирательной кампании. Я и сам иногда думал: ну, перегибает мужик. Честное слово, правда. Но оказалось, что он был прав, что он нашел подход к тем группам населения, к тем группам избирателей, на которых он сделал ставку. И они пришли и проголосовали за него. А другая команда просчиталась. Признать эту ошибку не хочется... Легче сказать, что мы не виноваты, это виноваты русские», — считает Путин.

Отвечая на вопрос ведущей о якобы обнаруженном «российском следе» вмешательства в выборы США, президент заявил, что специалисты могут подделывать IP-адреса.

«Какие отпечатки пальцев? Отпечатки копыт, скажите, рогов. Какие? Чьи эти отпечатки? IP-адреса можно вообще придумать. Знаете, сколько много специалистов, они сделают так, что с вашего домашнего адреса дети ваши послали, младший ваш ребенок трехлетнего возраста, ваша девочка трехлетняя совершила атаку. Такие специалисты сегодня в мире в сфере этих технологий, что они вам чего угодно придумают, потом кого угодно обвинят», — заключил глава государства.

Ранее 2 июня стало известно, что в Белом доме решили создать специальное подразделение, которое будет отвечать на запросы СМИ и следователей в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках в связи с выборами американского президента. В январе этого года была рассекречена часть доклада американской разведки, в котором говорилось о российской кампании по влиянию на президентские выборы в США. В свою очередь Россия отвергает все обвинения по вмешательству в выборы.