Вице-премьер Ольга Голодец в интервью РБК сообщила, что электронные трудовые книжки в России могут ввести с 1 января 2018 года.

«Россиян переведут на электронные трудовые, я надеюсь, с 1 января 2018 года. Тут разные позиции у работодателей и профсоюзов. Я надеюсь, мы придем к консенсусу», — сказала Голодец. По ее словам, в настоящее время Минтруд активно работает над этим вопросом. Она добавила, что такая услуга сегодня очень востребована.

Ранее, в апреле Голодец говорила, что социальный блок правительства готовит «плавный» перевод работающих россиян на электронные трудовые книжки. Тогда она отмечала, что правительство намерено разрешить одновременное использование как обычных, так и электронных трудовых книжек. Предложения предполагается подготовить до конца 2017 года.

О готовности рассмотреть вопрос о переводе россиян на электронные трудовые книжки Минтруд заявил после того, как глава Сбербанка Герман Греф в апреле раскритиковал бумажные трудовые книжки, назвав их неудобными работодателям, гражданам и также Пенсионному фонду.