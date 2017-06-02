Следственный комитет возбудил уголовное дело после того как работники мурманского кафе «Сумах» не пустили в заведение трех мам с детьми в инвалидных колясках. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

В сообщении СК говорится, что охрана предложила женщинам оставить коляски при входе, ссылаясь на особые правила. Дело возбуждено по ст.136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод), она предусмтаривает до пяти лет лишения свободы.

Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган рассказал ТАСС, что администрация кафе уволила охранника и принесла извинения родителям. Но они не приняли их, отметив, что это происходит не впервые.

«Самое обидное, что они шли в кафе после мероприятия в честь Дня защиты детей, чтобы продолжить праздник», — сказал Коган.

Напомним, инцидент произошел 28 мая, а 2 июня управление Следственного комитета по Мурманской области начало проверку из-за случившегося.

Ранее в паблике «Мурманск. И себе и людям» появилось сообщение об инциденте. В публикации отмечалось, что в кафе можно подняться на лифте прямо с улицы, и это удобно для маломобильных граждан, именно поэтому женщины решили посетить это заведение.