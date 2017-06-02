Власти Москвы потратили на благоустройство города в 2016 году не менее 62,5 миллиардов рублей. Об этом говорится в законопроекте об исполнении столичного бюджета, опубликованном на сайте Московской городской думы.

Согласно документу, больше половины общей суммы (32,9 млрд руб.) выделили для программы «Моя улица». На эти деньги были благоустроены 68 улиц и площадей. Около 27,2 млрд руб. потратили на содержание и благоустройство дворовых территорий города. 2,4 млрд рублей ушло на создание районных парков, зеленых насаждений и комплексное благоустройство рекреационных зон в Южном Бутово.

Кроме этого, 6,3 млрд руб. передали управам. Значительную часть этих денег составляют парковочные сборы. Как отмечает РБК, таким образом автомобилисты профинансировали установку антипарковочных столбиков, укладку плитки и уборку мусора после сноса самостроя.

Напомним, программа «Моя улица» рассчитана до 2018 года. В текущем году работы запланированы на 80 улицах. При этом всего с 2015 года было благоустроено уже 100 улиц. Сумму затрат власти пока не раскрывают.