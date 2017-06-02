С нового учебного года в российских школах начнут преподавать основы кибербезопасности. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказала РИА Новостям глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Программы для обучения школьников основам кибербезопасности разработает министерство образования и науки России. Минобрнауки также подготовит соответствующие курсы по повышению квалификации для учителей. Васильева считает, что говорить школьникам о кибербезопасности нужно в стандартах начального образования и на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, а также во внеурочной деятельности.

Ранее в апреле министр образования Ольга Васильева предложила обучать школьников и учителей основам кибербезопасности.

«Навык информационной безопасности мы должны прививать с малых лет», — заявила тогда Васильева на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Напомним, что в декабре 2016 года министерство опубликовало поправки в государственный образовательный стандарт, согласно которым у школьников будут формировать «антикоррупционное мировоззрение».