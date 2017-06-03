За вмешательством в американские выборы могут стоять хакеры из США. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC.

«Хакеры могут быть где угодно. Они могут быть в России, в Азии, в Америке, Латинской Америке. Это могут быть хакеры, кстати сказать, в Соединенных Штатах, которые очень ловко и профессионально перевели, как у нас говорят, стрелки на Россию», — сказал он.

По словам президента, »в ходе острой политической борьбы им было, по каким-то соображениям, удобно выпустить данную информацию».

«Вы не можете себе такое представить? Я могу», — добавил он.

Ранее на встрече с руководителями международных агентств на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин заявил о непричастности России к хакерским атакам, которые могли бы повлиять на избирательные кампании других стран.

По мнению главы государства, никакая информация не может лечь на сознание избирателей и повлиять на конечные итоги выборов. Он добавил, что в России «мы на государственном уровне не занимаемся этим (хакерство, — ред.) и не собираемся заниматься».

Путин также не исключил, что кто-то специально «выстраивает цепочку различных атак таким образом, чтобы источником этой атаки представить территорию Российской Федерации».

Напомним, власти США обвиняют Россию в организации серии кибератак, целью которых, как считают спецслужбы, было влияние на исход американских выборов.