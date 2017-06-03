Совет Безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию о расширении санкций в отношении КНДР. Об этом сообщает ТАСС.

Резолюция стала ответом на испытания баллистических ракет, которые регулярно проводит Северная Корея.

Документ предлагает включить в санкционный список некоторые организации, а также частных лиц, которые причастны к действиям в интересах Пхеньяна.

«За» проголосовали все 15 членов Совбеза. Несмотря на то, что Россия поддержала резолюцию, заместитель постоянного представителя страны при ООН Владимир Сафронков заявил, что конфронтационная логика чревата последствиями для корейского полуострова.

Ранее США расширили санкции против КНДР из-за развития ядерной программы Пхеньяна. Под ограничения попали три российских компании: «Независимой нефтегазовой компании» (ННК), ее дочерней структуры — «ННК-Приморскнефтепродукт» и Ardis-Bearing LLC, которая зарегистрирована в Москве. Кроме того, санкции коснулись одного россиянина 1978 года рождения — Игоря Мичурина, который по данным Минфина США связан с Ardis-Bearings и Korea Tranding Corporation.