Посол России в США Сергей Кисляк, отвечая на вопрос журналистов о встрече с Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, заявил, что не комментирует свои дипломатические ежедневные контакты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не комментирую мои ежедневные контакты, и это наша политика, которая относится не только к разговорам с Кушнером, но и ко всем нашим ежедневным беседам», — сказал посол.

Кисляк заявил, что не опасается, если в ближайшие дни о его приезде в Нью-Йорк (на спектакль «Красная Жизель» — ред.) напишут американские СМИ и начнут спекулировать о возможных встречах.

«Если они расскажут, что я встречался с великолепными артистами, приехавшими из России, я буду только рад этому», — отметил он.

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Команду Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией из-за контактов с послом Сергеем Кисляком.

В частности, советнику американского президента Майклу Флинну пришлось уйти в отставку из-за телефонных разговоров с российским послом.

Кроме того, газета Washington Post сообщала, что зять Трампа Джаред Кушнер в конце прошлого года якобы узнавал у Кисляка насчет возможности использования его защищенного канала дипломатической связи для поддержания контактов между окружением американского президента с Москвой.