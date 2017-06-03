В метро Москвы и Санкт-Петербурга начали продавать объединенную транспортную карту двух городов — «Подорожник» и «Тройка» на одном носителе. Об этом сообщается на сайте петербургского метрополитена.

«Объединённые транспортные карты "Подорожник-Тройка" можно приобрести в кассах станций метрополитена, расположенных в непосредственной близости от Московского и Ленинградского вокзалов: в Петербурге это станция "Площадь Восстания" (вестибюль-2), в Москве – станция "Комсомольская"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем карту можно будет приобрести во всех кассах станций как столичной, так и петербургской подземки.

«Особенно актуальны единые карты "Тройка" и "Подорожни"» будут во время проведения в России крупнейших футбольных турниров – Кубка Конфедераций, который пройдет уже этим летом, и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В будущем в единую систему электронных транспортных карт Москвы и Санкт–Петербурга может войти и подмосковная «Стрелка»», – приводится на сайте комментарий заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Напомним, матчи Кубка Конфедераций-2017 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.