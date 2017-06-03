За 2016 год почти все политические партии, участвовавшие в выборах в Госдуму, получили на свои счета больше средств, чем годом ранее. Об этом говорится в опубликованном Центризбиркомом финансовом отчете.

Доход партии «Единая Россия» в прошедшем году составил 8,2 миллиарда рублей. Из них — 3,6 миллиардов рублей были выделены из бюджета, а 4,3 миллиарда получены от спонсоров. В 2016 году у партии было 619 спонсоров (юридических лиц — ред.). Как пишет РБК, общие поступления в партию выросли почти на 3 миллиарда рублей за год.

Среди оппозиционных парламентских партий больше всех получила КПРФ — 2,19 миллиарда рублей (1,4 млрд из бюджета, 99 млн составили членские взносы, 667 млн — пожертвования). Годом ранее на счета партии поступило 1,5 миллиарда рублей.

2,18 млрд получила «Справедливая Россия», 1,3 млрд — ЛДПР.

Из непарламентских партий самый большой доход у «Яблока». Партия задекламировала за 2016 год 481 млн рублей.

При этом из 71 партии, которые не входят в Госдуму, 33 не получили никаких средств.

Напомним, в декабре Госдума одобрила законопроект об увеличении госфинансирования парламентских партий со 110 до 152 рублей за голос избирателя.