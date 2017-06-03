Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Томас Дрейк рассказал, что американские спецслужбы отрабатывали способы тотальной электронной слежки во время зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Об этом она рассказал в изданию Washington Post.

По его словам, АНБ тогда устроило слежку за всеми, кто находился на спортивных объектах, в том числе за гражданами США.

Дрейк утверждает, что спецслужбы записывали все электронные сообщения, отправленные из города с более чем миллионным населением и полученные в нем.

Экс-сотрудник АНБ отмечает, что Олимпийские игры проходили св США спустя всего несколько месяцев после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне, именно поэтому для спецслужб международные соревнования казались «блестящей возможностью проверить систему массового наблюдения».

Ранее об операции спецслужб в Солт-Лейк-Сити также упоминал экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.