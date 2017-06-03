Японская Toyota Motor продала свою долю в компании Tesla и полностью вышла из ее капитала. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Toyota решила прекратить сотрудничество с Tesla, так как не видит в нем смысла, имея собственную программу разработки электромобилей.

Отмечается, что к 2020 году японская компания собирается запустить массовое производство электромобилей на платформе Prius и седана Corolla.

Toyota приобрела 3,15% акций Tesla в 2010 году примерно за 4,5 млрд иен (около $40,5 млн). С тех пор японская компания разрабатывала прототип спортивных внедорожников с батареями Tesla, но они так и не пошли в массовое производство.