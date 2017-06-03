Сроки вступления в силу ряда положений в рамках «пакета Яровой» могут быть продлены. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу «Ростеха» Сергея Чемезова.

«По всей видимости, да, придется изменять («закон Яровой» —ред.), потому что в те сроки это нереально. Регуляторы и будут вносить правки», — сказал он.

Чемезов уточнил, что положения, регламентирующие сроки и объёмы хранения информации, а также технические параметры реализации закона, будут готовы в июле.

«Создана рабочая группа, возглавляют ее представители министерства связи. В эту рабочую группу входят наши представители, ФСБ, всех заинтересованных лиц. Они занимаются подготовкой, мы предложения даем. Там есть дорожная карта», — добавил глава «Ростеха»

Напомним, поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня 2016 года, президент Владимир Путин подписал их 7 июля. Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

Вера Юрченко