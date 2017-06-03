В пересмотренном макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития заложен более крепкий рубль, чем предполагалось ранее. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, передает РБК.

Он назвал изменения в прогнозе «косметическими».

«Все те оценки, которые у нас были в апреле при разной цене на нефть, остаются неизменными», — уточнил он.

Орешкин отметил, что в пересмотренном прогнозе курс рубля будет ближе к тому, что просчитывался при нефти в $50 за баррель.

Ранее базовый прогноз предусматривал, что соглашение ОПЕК будет действовать только в первом полугодии, из-за чего с апреля-мая в нем закладывалось быстрое снижение цен на нефть. Теперь же, по словам министра, динамика нефтяных цен будет рассматриваться как стабильная.

Ранее, 25 мая, страны ОПЕК и другие страны-экспортеры нефти, не входящие в картель, договорились о продлении соглашения по заморозке добычи нефти до конца марта 2018 года.

Вера Юрченко