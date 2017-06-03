«Ростелеком» планирует создать агрегатор для поездок по типу Gett и Uber. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента компании Михаила Осеевского.

«Те пионеры, которые первыми почувствовали изменение потребительских вкусов, Uber и Gett, сделали колоссальный шаг к созданию новой системы, нового сервиса — mobility of the service, когда мы не хотим владеть автомобилем, а мы хотим, чтобы нас перевезли из точки А в точку Б за минимальные деньги и минимальное время», — отметил он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Осеевского, в подобную систему должны быть включены не только такси.

«В эту систему будут включены другие типы транспорта — беспилотные, электрические, пригородные электрички», — рассказал топ-менеджер «Ростелекома».

Ранее в Минтрансе сообщили, что в России к 2025 году может появиться агрегатор грузоперевозок, действующий по принципу сервисов Uber, Яндекс.Такси и Gett.

Вера Юрченко