В штабе оппозиционного политика Алексея Навального в Москве ночью сменили замки. Об этом на личной странице в фейсбуке сообщил координатор кампании Навального в столице Николай Ляскин.

«Сотни волонтёров пришли за первую неделю. И вот на собственника надавили и ночью нам в двери вырезали замки и заменили их. Но мы продолжаем работать по адресу Садовническая набережная 69. Наклейки и листовки будут», — говорится в сообщении.

Ляскин связал произошедшее с активной работой штаба.

Напомним, 29 мая в Москве открылся предвыборный штаб Алексея Навального. Трудности с открытием штаба у политика возникали во многих горадах, в частности, во Владивостоке, Волгограде, Вологде и Краснодаре.

Вера Юрченко