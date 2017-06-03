На ремонт и модернизацию авианосца «Адмирал Кузнецов» планируется выделить около 50 млрд рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собеседника, знакомого с ситуацией.

«При том, что ремонт и модернизацию "Адмирала Кузнецова" предполагается выполнить в минимальном объеме, на них планируется выделить до 50 млрд рублей», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что 50 млрд рублей — это немного, «немногим более $800 млн».

«Ремонт и модернизация однотипного авианосца "Викрамадитья" для ВМС Индии обошлись оценочно в $2,3 млрд», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки.

В феврале«Адмирал Кузнецов», «Петр Великий» и сопровождающие их корабли вернулись в Североморск из Средиземного моря.

Напомним, палубная авиация «Адмирала Кузнецова» была задействована в военной операции в Сирии. На авианосце потерпели крушение два истребителя. Происшествия не были связаны с боевыми действиями.

Вера Юрченко