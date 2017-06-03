В здании администрации Новороссийска двое неизвестных избили активиста Николая Ежова, который пришел подать заявку на проведение антикоррупционного митинга12 июня, анонсированного политиком Алексеем Навальным. После чего полиция арестовала избитого на пять суток. Об этом сообщает «Медуза».

Как рассказали изданию в управлении МВД по Краснодарскому краю, суд арестовал избитого активиста Николая Ежова за мелкое хулиганство. Правоохранители утверждают, что никто никого не избивал. При этом, по словам самого активиста, на него напали в здании администрации города 2 июня при попытке подать заявку на акцию против коррупции 12 июня. На видео, которое опубликовало сообщество «Новороссийск Онлайн», видно, как активиста лежащего на земле поднимают полицейские, он рассказывает, что его избили.

По данным «Медузы», полицейские также арестовали по той же статье 31-летнего мужчину, задержанного в здании администрации за агрессивное поведение. По словам полицейских, в городской администрации пожаловались, что он «агрессивно себя ведет», а именно «бьет ногами по столу, раскидывает документы».

Ранее активисты уже пытались подать заявку на митинг в Новороссийске, но активистов атаковали «казаки».

31 мая в Иркутске неизвестные семь человек с бейсбольными битами напали на сына мужчины, который сдает помещение для штаба оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом координатор штаба Сергей Беспалов написал в фэйсбуке.

29 мая сторонники политика Алексея Навального подали заявки на проведение акции против коррупции 12 июня. К тому моменту, по словам политика, об участии в акции 12 июня заявили инициативные группы в 212 городах страны.

Напоним, 26 марта в ряде российских городов прошли аналогичные акции протеста против коррупции, инициированные политиком Алексеем Навальным. Это произошло после выхода фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об имуществе, которым якобы пользуется премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Во многих городах акции сопровождались задержаниями, в Москве задержали более тысячи человек.

Андрей Дубровский