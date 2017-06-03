Хостинский районный суд Сочи оштрафовал последователя китайской духовной практики «Фалуньгун» Сергея Балданова на 3 тысячи рублей. Его обвинили в распространении экстремистских материалов(ст. 20.29 КоАП РФ) за то, что он передал жительнице Сочи Арине Кондратенко книгу, которая не входит в список экстремистских. Книгу у Кондратенко изъяли сотрудники ФСБ во время оперативно-розыскных мероприятий. Об этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

Как уточняется в сообщении, речь идет о книге «Фалунь Дафа» автора Ли Хунчжи. При этом в России, как отмечает «Сова», незаконным признан только трактат Ли Хунчжи «Чжуань Фалунь», а «Фалунь Дафа» разрешена. Кроме того, правозащитники указывают, что распространение материала нельзя назвать массовым, поскольку Балданов передал знакомой только один собственный экземпляр. Таким образом, Балданова оштрафовали «вопреки закону», — заключили в центре.

По словам сочинца, он «регулярно выполнял в парке упражнения» и рассказывал о «Фалуньгун» всем желающим, в том числе с помощью книги «Фалунь Дафа». В итоге сотрудники ФСБ составили в отношении Балданова протокол и передали дело в суд.

Андрей Дубровский