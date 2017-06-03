В аэропорту Киева пограничники задержали россиянина, которого разыскивает Интерпол по подозрению в причастности к деятельности террористической организации. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как уточняет издание, база данных Интерпола сработала, когда 33-летний россиянин проходил паспортный контроль. По предварительным данным, он прилетел из Анкары.

Похожий случай произошел 31 мая в украинском международном аэропорту «Борисполь». Тогда сотрудники пограничной службы Украины также задержали россиянина, прилетевшего в Киев из Анкары. Его тоже подозревают в причастности к терроризму.

В сообщении Госпогранслужбы готовится, что инспектор при проверке документов обнаружил, что в паспорте мужчины была заменена фотография. Правоохранители выяснили, что подозреваемый является выходцем из кавказского региона.