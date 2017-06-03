Противники передачи музея «Исаакиевский собор» Русской православной церкви обратились с жалобой в Конституционный суд. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инициаторы жалобы депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц оспаривают федеральный закон, по которому Исаакий может быть передан РПЦ. По их мнению, «документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия».

Как отмечает издание, обращение находится на изучении у судей. Они решат, будут ли принимать дело к рассмотрению или отклонят жалобу.

Напомним, 3 мая инициативная группа по проведению референдума по статусу Исаакиевского собора подала административный иск к заксобранию Санкт-Петербурга о бездействии. Это произошло после того, как на заседании 3 мая депутаты заксобрания вновь не включили вопрос о референдуме в повестку дня.

14 марта избирком Петербурга отклонил заявку на проведение референдума по Исаакиевскому собору, однако позже одобрил его проведение.

В январе власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. Губернатор Петербурга Григорий Полтавченко заявил, что собор сохранит музейную функцию. Это решение вызвало недовольство у части горожан, и с тех пор в Петербурге не прекращаются акции как сторонников, так и противников такого решения.