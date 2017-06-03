Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, позволяющий абитуриентам из Крыма получить высшее образование в украинских вузах. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В документе говорится, что крымчане смогут поступать в вузы Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей по установленной квоте в 1 тыс. мест. Абитуриентов будут принимать на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, а через месяц после этого будет введен в действие.

Напомним, в начале года Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии высших учебных заведений в самопровозглашенных Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму и Севастополе.