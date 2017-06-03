Полиция задержала троих дальнобойщиков на стоянке на 6-ом километре МКАД, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на волонтера Объединения перевозчиков России.

Среди задержанных — Михаил Курбатов, Алексей Борисов и Юрий Буканов. Их отвезли в ОВД «Вешняки».

Как пишет на странице Общественного объединения перевозчиков (ОПР) в фейсбуке пользователь Елена Васильева, сотрудникам правоохранительных органов «не понравились флаги и картинки с Медведевым».

«Ребята кушали на стоянки в фуре. К ним подошла полиция. Наклейки на машине ОПР и флаги объединения были у них с собой. Их задержали и вменяют им статью 20.2 КоАП РФ», — рассказал «Новой газете» один из дальнобойщиков.

На видео, опубликованном членами Объединения перевозчиков России видно, что дальнобойщики сидели в фуре и ужинали, когда к ним подошли полицейские и сказали, что водители проводят несогласованный пикет. На вопросы водителей о том, какое нарушение они совершили, полицейский в ответ задавал один и тот же вопрос, — «есть ли у вас разрешение на проведение пикета?». В свою очередь водители просили правоохранителя объяснить, зачем им нужно разрешение на проведение пикета, если они его не проводят.

Затем сотрудник полиции спросил дальнобойщиков, готовы ли они добровольно проехать в отдел. При этом он отказался ответить им, на каком основании они должны туда проследовать, обещал объяснить уже в отделе.

Правозащитница и представитель дальнобойщиков Алла Фролова в беседе с «Новой газетой» сказала, что дежурный ОВД пока не пускает защитников к задержанным.

Напомним, 21 мая полиция задержала более 10 дальнобойщиков, которые устроили забастовку в Химках против системы «Платон».

В подмосковной город тогда съехалось более 10 фур из разных регионов России. Восемь человек позднее получили штрафы в размере 10,5 тысяч рублей. При этом лидера дальнобойщиков и председателя Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина суд оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Напомним, во всероссийской акции против системы «Платон» задействовавали 4 тысячи 300 грузовых машин. Протестная акция водителей проходила практически во всех регионах страны. Больше всего водителей вышло в Забайкалье, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге Дагестане, где бастует практически сто процентов большегрузов.