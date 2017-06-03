РЕН-ТВ выпустил вторую серию фильма «Либералам — черным налом», в котором утверждается, что Фонд борьбы с коррупцией и его основатель политик Алексей Навальный якобы получали деньги от бывшего главы ЮКОСА Михаила Ходорковского, а также от бизнесменов и иностранных политиков.

Телеканал приводит фрагмент интервью бывшего юриста «ЮКОСа» Павла Ивлева, которое тот дал «Радио Свобода. Ивлев говорит, что Навальный работал у него в команде адвокатов в 2012 году. Авторы фильма предполагают, что Ивлеев будучи агентом Ходорковского передавал Навальному деньги от экс-главы «ЮКОСа». При этом доказательства финансирования Навлаьного политиками других стран телеканал не приводит.

В фильме также утверждается, что глава федерального штаба Навального Леонид Волков получил 60 тысяч долларов от неназванной эстонской компании Ходорковского. Журналисты демонстрируют якобы выписки со счетов директора ФБК Романа Рубанова с записями о поступлениях десятков миллионов рублей из разных стран.

Кроме «разоблачения» Навального, РЕН-ТВ рассказал о том, как экс-депутат Госдумы шестого созыва и основатель группы «Рольф» Сергей Петров вместе с основателем «Вымпелкома» Дмитрием Зиминым финансируют либеральных журналистов, правозащитников и СМИ, в частности, телеканал «Дождь». Среди журналистов «РЕН-ТВ» особо выделил Юрия Сапрыкина.

Сапрыкин отреагировал на показ фильма РЕН-ТВ, публично выступив в соцсетях с пояснением.

«Хотел бы помочь коллегам и дополнить расследование несколькими фактами, — написал он. — Адская схема подкупа журналистов называется премия «Редколлегия», она вручается раз в месяц за лучшие публикации месяца, я вхожу в ее жюри, имя учредителя мы никогда не скрывали.

«Новая газета» неоднократно писала о лауреатах независимой премии «Редколлегия», в жюри которой входят множество известных профессионалов. Премия вручается не изданиям, а именно авторам материалов, получивших наибольшее количество голосов судей. Лауреатами премии становились и журналисты «Новой газеты».

Напомним, это уже вторая часть «фильма-разоблачения» российской оппозиции. Первая часть, посвященная деятельности общественной организации «Открытая Россия», была показана 28 апреля. «РЕН-ТВ» тогда утверждал, что «Открытую Россию» якобы финансировали иностранные правительственные структуры, в частности, Конгресс США.