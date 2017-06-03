Представители Европейской службы внешнеполитической деятельности заявили о желании быть наблюдателями на выборах президента России в 2018 году. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Василий Лихачев, передает ТАСС.

«У меня накануне состоялись встречи с руководством бельгийского парламента, а также с представителями руководства Европейской службы внешних действий, которые выразили явную заинтересованность посетить Россию в качестве наблюдателей на выборах», — сказал Лихачев на конференции организаций российских соотечественников в Брюсселе.

Лихачев отметил, что пока рано говорить об официальном приглашении наблюдателей, но предварительные контакты уже есть. Он также вспомнил, что на прошлых выборах Россия приняла 774 международных наблюдателя из 63 стран. Наиболее активно на выборах были представлены делегации из Казахстана, США, Белоруссии, Германии, Франции, Армении, уточнил Лихачев.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, в годовщину присоединения Крыма к России. Главу государства будут выбирать на срок 6 лет.