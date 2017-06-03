При ураганном ветре в Свердловской области один человек погиб и еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщил представитель свердловского управления МВД Валерий Горелых.

«В населенном пункте Старая Утка, по предварительной информации, трое пострадавших. Крыши более 30 домов повреждены, огромное количество разрушенных теплиц, бань, строений на приусадебных участках, также зафиксированы обрывы линий электропередачи, факты падения деревьев и тяжелых предметов на автомобили», — сказал Горелых.

Самая сложная обстановка, как отмечает агентство, сложилась в Нижнем Тагиле. В городе из-за сильного ветра были случаи повала деревьев, в результате один человек погиб. По данным прокуратуры Свердловской области, погибший - житель Екатеринбурга, 1983 года рождения. В Нижний Тагил он приехал к матери, уточнила пресс-секретарь прокуратуры Марина Канатова. «Шел по лесополосе, на него упало дерево», — сказала она.

Напомним, 29 мая в Москве и области прошел ураган. Скорость ветра в некоторых районах города достигала 22 м/с. В результате урагана погибли 16 человек, более 200 человек пострадали.