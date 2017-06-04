В центре Лондона грузовой фургон въехал в толпу пешеходов, передает Би-би-си.

Инцидент произошел на мосту Лондон Бридж. По словам корреспондента Би-би-си, фургон ехал со скоростью около 50 миль в час, когда врезался в пешеходов. Водитель, предположительно, задержан, однако официального подтверждения этому нет.

Сейчас полиция разыскивает троих человек, причастных к инциденту.

White van crashed after mowing down pedestrians on London Bridge, followed by stabbings. Multiple injuries. AND SOME PEOPLE STILL ASK WHY? pic.twitter.com/4FTU9YXHyb — Yes Brexit! (@YesBrexit) June 3, 2017

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали до шести человек, некоторые СМИ сообщают о 15-20 пострадавших. Би-би-си со ссылкой на полицию сообщает об одном погибшем.

Полиция начала эвакуировать людей в радиусе одной мили от места происшествия.

BREAKING: Reports of a terrorist attack on London bridge. Pedestrians were mowed down once again. #London pic.twitter.com/ettd7aaCpZ — Based Monitored 🇺🇸 (@BasedMonitored) June 3, 2017

Полиция Лондона также сообщила об инциденте на рынке Боро-маркет и в районе Воксхолл. Туда уже выехали несколько нарядов полиции. Очевидцы также сообщали, что на месте происшествия была слышна стрельба. Один из очевидцев сообщил Reuters, что видел троих выбежавших из машины мужчин, которые нападали на пешеходов с ножами.

Официальные органы пока не озвучивали версий произошедшего. В данный момент движение на мосту перекрыто.

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