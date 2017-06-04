Новая газета

Фургон въехал в толпу пешеходов на мосту в центре Лондона

Общество

В центре Лондона грузовой фургон въехал в толпу пешеходов, передает Би-би-си.

Инцидент произошел на мосту Лондон Бридж. По словам корреспондента Би-би-си,  фургон ехал со скоростью около 50 миль в час, когда врезался в пешеходов. Водитель, предположительно, задержан, однако официального подтверждения этому нет.

Сейчас полиция разыскивает троих человек, причастных к инциденту.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали до шести человек, некоторые СМИ сообщают о 15-20 пострадавших.  Би-би-си со ссылкой на полицию сообщает об одном погибшем.

Полиция начала эвакуировать людей в радиусе одной мили от места происшествия.

Полиция Лондона также сообщила об инциденте на рынке Боро-маркет и в районе Воксхолл. Туда уже выехали несколько нарядов полиции. Очевидцы также сообщали, что на месте происшествия была слышна стрельба. Один из очевидцев сообщил Reuters, что видел троих выбежавших из машины мужчин, которые нападали на пешеходов с ножами.

Официальные органы пока не озвучивали версий произошедшего. В данный момент движение на мосту перекрыто.

Дополняется

Теги:
великобритания, лондон

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