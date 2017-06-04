Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала происшествие в центре Лондона «потенциальным актом терроризма», передает Би-би-си.

Мэй назвала случившееся «ужасающим инцидентом». В воскресенье утром премьер созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета COBRA.

Лондонская полиция также подтверждает, что происшествия на Лондон Бридж и Боро-маркет расценивают как террористическую атаку.

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 3, 2017

Напомним, в субботу вечером на мосту Лондон Бридж белый фургон въехал в толпу пешеходов. В результате как минимум один человек погиб, число пострадавших неизвестно.

Позже в полицию стали поступать сообщения об инциденте на Боро-маркет, который находится неподалеку от места аварии. Очевидцы сообщают, что видели троих мужчинах с ножами, нападавших на пешеходов. Сейчас полиция разыскивает их. СМИ не исключают, что нападавшие могли выбежать из того самого фургона. Также появлялась информация об инциденте в районе Воксхолл, однако до сих пор она не подтвердилась.

Полиция пока не озвучивает никаких официальных версий произошедшего.