В результате теракта в Лондоне погибли шесть человек, все трое нападавших убиты, заявил помощник комиссара городской полиции Марк Роули.

AC Rowley confirmed âAt this stage, we believe that six people have died in addition to the three attackers shot dead by police." — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 4, 2017

Национальная служба здравоохранения сообщила о 48 госпитализированных.

На нападавших, по заявлению полиции, были надеты муляжи «поясов смертников», не содержавшие взрывчатку. О личностях нападавших пока не сообщается.

Нападении с ножом в районе Воксхолл полиция не квалифицировала как теракт. Также правоохранительные органы не стали связывать нападение вооруженного ножом неизвестного на ресторан Tito's недалеко от Лондонского моста, о котором сообщала газета The Telegraph.

Вечером 3 июня фургон наехал на пешеходов на Лондонском мосту, из него вышли люди и стали нападать на прохожих с холодным оружием. По данным The Telegraph, нападение длилось восемь минут.

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за атаку.

Это нападение стало третьим терактом в Великобритании за последние два с половиной месяца.

22 мая на концерте Арианы Гранде в Манчестере взрыв унес жизни жизни 22 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

За два месяца до этого, 22 марта, на Вестминстерском мосту в Лондоне автомобиль, за рулем которого, как позже выяснилось, был Халид Масуд, наехал на пешеходов, а затем у здания парламента убил полицейского. Жертвами теракта стали пять человек, более 40 были ранены.