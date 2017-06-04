Массовое убийство произошло минувшей ночью в поселке Редкино на юго-востоке Тверской области в садоводческом товариществе «50 лет Октября». 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения застрелил из охотничьего ружья трех женщин и пять мужчин. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

Убийство произошло на почве бытового конфликта. «В ходе застолья между гостями произошел бытовой конфликт, после чего подозреваемый уехал, затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате чего предварительно погибли восемь человек», — сообщили в СКР.

Выжившим удалось связаться с полицией, в результате нападавшего задержали, в ближайшее время его допросят сотрудники правоохранительных органов.

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что стрелком оказался приглашенный для помощи сосед-электрик.

В свою очередь представитель УМВД по региону Вадим Левшин рассказал агентству, что мужчина стрелял в людей из 12-калиберного карабина «Тайга», и шансов выжить у них не было, поскольку стрельба велась с близкого расстояния.

«Благополучные люди все, и место приличное. Все были на отдыхе… И сам мужчина несудимый, единственное, за что привлекался к административной ответственности — за нарушение правил дорожного движения», — сообщил Левшин.

Он добавил, что оружие зарегистрировано в установленном порядке и принадлежит предполагаемому убийце.

Расследование дела поручено главному следственному управлению СКР. Ведомство сформировало бригаду следователей и криминалистов из центрального аппарата комитета и направило ее в Тверскую область.