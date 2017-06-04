Прямая лини я президентом России Владимиром Путиным состоится 15 июня в 12:00 по мск, сообщает пресс-служба Кремля. Трансляцию будут вести телеканалы «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Задать вопрос президенту можно по телефону, через SMS, MMS, а также через социальные сети — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Вопросы принимаются с 08:00 4 июня и до конца программы.

Кроме этого, можно будет позвонить по телефону 8 800 200 40 40, отправить SMS или MMS-сообщения на номер 04040 и на сайте moskva-putinu.ru. Вопросы также можно разместить в официальных группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В магазинах AppStore и GooglePlay размещено официальное приложение «Москва-Путину».

«Непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией „Прямой линии“ смогут как обладатели приложения „Москва-Путину“, так и те, у кого на мобильных устройствах установлен „OK Live“», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее «Прямая линия» с Путиным проходила в апреле. В этом году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о переносе мероприятия, сославшись на рабочий график Путина. При этом он отметил, что перенос даты не связан с массовыми акциями протеста против коррупции, которые прошли 26 марта.

«Эта версия не имеет правдоподобного вида вообще. Решения о более поздних сроках проведения “прямой линии” были приняты, наверное, месяца два тому назад, задолго до этих акций, которые прошли неделю назад. Поэтому как-то увязывать это достаточно абсурдно. Никакой здесь идеологической или иной подоплеки, нет», — сказал Песков.