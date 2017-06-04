В давке после матча «Реал» – «Ювентус» в Италии пострадали более тысячи человек
Около тысячи человек пострадали в давке на площади в центре Турина (Италия). Это произошло после просмотра матча Лиги чемпионов с участием «Ювентуса» и «Реала», сообщает «Би-би-си».
Как минимум два человека получили тяжелые травмы, в том числе семилетний ребенок. Он находится в больнице в критическом состоянии. Ему диагностировали травмы головы и груди.
Паника возникла после громкого хлопка: люди испугались возможного теракта. По словам очевидцев, взорвалась петарда, и кто-то в шутку крикнул «Бомба!», передает итальянское агентство ANSA.
Всего на площади, где был установлен большой экран, собрались около 30 тысяч человек.