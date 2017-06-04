Около тысячи человек пострадали в давке на площади в центре Турина (Италия). Это произошло после просмотра матча Лиги чемпионов с участием «Ювентуса» и «Реала», сообщает «Би-би-си».

Как минимум два человека получили тяжелые травмы, в том числе семилетний ребенок. Он находится в больнице в критическом состоянии. Ему диагностировали травмы головы и груди.

Паника возникла после громкого хлопка: люди испугались возможного теракта. По словам очевидцев, взорвалась петарда, и кто-то в шутку крикнул «Бомба!», передает итальянское агентство ANSA.

Всего на площади, где был установлен большой экран, собрались около 30 тысяч человек.