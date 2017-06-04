Число погибших при теракте в Лондоне увеличилось до семи человек, об этом сообщил комиссар полиции Крессида Дик, передает Sky News.

Она также подтвердила, что 48 человек получили ранения.

В своем выступлении комиссар отметила мужество как сотрудников полиции, так и обычных людей, которые отправились помогать пострадавшим и противостоять нападавшим, несмотря на опасность.

«Их мужество было чрезвычайным и я отдаю им должное»,— сказала Дик.

Полиция полагает, что было только три нападавших, все они убиты. Расследование будет концентрироваться на поиске организаторов атаки.

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Ранее сообщалось о шести погибших. Британская транспортная полиция заявила, что террористы серьезно ранили одного из ее офицеров.

Вечером 3 июня фургон наехал на пешеходов на Лондонском мосту, из него вышли люди и стали нападать на прохожих с холодным оружием. Нападение длилось восемь минут.

Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала нападение «потенциальным актом терроризма».

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за атаку.

Это нападение стало третьим терактом в Великобритании за последние два с половиной месяца. В результате теракта 22 мая погибли 22 человека, а во время нападения 22 марта жизни лишились пять человек, более 40 были ранены.