В результате массового убийства в садоводческом товариществе в поселке Редкино Тверской области погибли девять человек — четыре женщины и пятеро мужчин, сообщил Следственный комитет (СК).

Тело еще одной жертвы обнаружили в багажнике автомобиля при осмотре места преступления.

«В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому территории в одной из машин в багажном отсеке было обнаружено тело женщины с огнестрельными ранениями», — приводит сообщение СК Интерфакс.

Ранее СК сообщил, что в результате стрельбы погибли восемь человек.

Массовое убийство произошло на почве бытового конфликта во время застолья. Мужчина поссорился со своими знакомыми, уехал, а затем вернулся с 12-калиберным карабином «Тайга», из которого и убил людей.

Выжившим удалось связаться с полицией, в результате нападавшего задержали. В МВД сообщили, что ранее он привлекался только за нарушение правил дорожного движения.

Расследование дела поручено главному следственному управлению СК России.