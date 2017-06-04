Компания SpaceX впервые отправила на орбиту уже побывавший в космосе грузовой корабль Dragon, сообщает TechCrunch. Свой первый полет к МКС Dragon совершил в сентябре 2014 года. Для повторного запуска корабль отремонтировали.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал. Первую ступень ракеты удалось успешно посадить на космодром. На этот раз Dragon доставит на МКС 2,7 тонны груза.

В феврале этого года SpaceX откложила запуск Falcon 9 с грузовиком Dragon за десять секунд до старта из-за технических проблем.

Falcon 9 first stage has landed at LZ-1. pic.twitter.com/qUANJo402a — SpaceX (@SpaceX) June 3, 2017

31 марта SpaceX впервые в истории совершила запуск и посадку ранее использованной первой ступени ракеты Falcon 9. Двигатель в первой ступени — это самая дорогая часть ракеты. Ее повторное использование может снизить стоимость запуска Falcon 9 с $60 млн до $40 млн.