SpaceX впервые запустила уже побывавший в космосе грузовой корабль
Компания SpaceX впервые отправила на орбиту уже побывавший в космосе грузовой корабль Dragon, сообщает TechCrunch. Свой первый полет к МКС Dragon совершил в сентябре 2014 года. Для повторного запуска корабль отремонтировали.
LIFTOFF! @SpaceXâs #Dragon cargo vehicle leaves Earth, carrying cargo and science to @Space_Station. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/HQL9AaEleR— NASA (@NASA) June 3, 2017
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал. Первую ступень ракеты удалось успешно посадить на космодром. На этот раз Dragon доставит на МКС 2,7 тонны груза.
В феврале этого года SpaceX откложила запуск Falcon 9 с грузовиком Dragon за десять секунд до старта из-за технических проблем.
Falcon 9 first stage has landed at LZ-1. pic.twitter.com/qUANJo402a— SpaceX (@SpaceX) June 3, 2017
31 марта SpaceX впервые в истории совершила запуск и посадку ранее использованной первой ступени ракеты Falcon 9. Двигатель в первой ступени — это самая дорогая часть ракеты. Ее повторное использование может снизить стоимость запуска Falcon 9 с $60 млн до $40 млн.