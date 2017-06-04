Новая газета

SpaceX впервые запустила уже побывавший в космосе грузовой корабль

Общество

Компания SpaceX впервые отправила на орбиту уже побывавший в космосе грузовой корабль Dragon, сообщает TechCrunch. Свой первый полет к МКС Dragon совершил в сентябре 2014 года. Для повторного запуска корабль отремонтировали.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал. Первую ступень ракеты удалось успешно посадить на космодром. На этот раз Dragon доставит на МКС 2,7 тонны груза. 

В феврале этого года SpaceX откложила запуск Falcon 9 с грузовиком Dragon за десять секунд до старта из-за технических проблем. 

31 марта SpaceX впервые в истории совершила запуск и посадку ранее использованной первой ступени ракеты Falcon 9. Двигатель в первой ступени — это самая дорогая часть ракеты. Ее повторное использование может снизить стоимость запуска Falcon 9 с $60 млн до $40 млн.

Теги:
илон маск, космос, spacex

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera