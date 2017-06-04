Директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского академик Могели Хубутия сообщил «Эху Москвы» о своем увольнении. Он рассказал, что «давно готовился» к этому, однако решение о смене директора стало для него «немножечко неожиданным поворотом», так как было принято ночью.

«Это решение, наверное, быстрее всего было принято каким-то другим человеком, а потом я в принципе с этим согласился. Я давно готовился, еще в прошлом году я хотел уйти на такую работу, именно быть в хирургическом отделе», — сказал он.

Хубутия продолжит работу в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в качестве хирурга.

«Не уволили, а я ушел президентом и оставил место молодому своему заместителю. У меня будет там мое любимое дело — хирургия, которым я буду заниматься, но я не буду заниматься уже административными вопросами, этим должны заниматься молодые», — заявил врач.

Хубутия опроверг информацию о том, что в НИИ были обнаружены нарушения, в частности, вымогательство денег у пациентов и случаи проведения высокотехнологичных операций, в которых не было необходимости. Якобы эти нарушения и стали причиной его ухода с должности директора.

«Наверное, кто-то думал, что я не уйду, и это было заказное», — сообщил академик.