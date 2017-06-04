Спустя десять лет после выхода первого номера журнал The New Times объявил о том, что перестанет выходить в бумажном варианте.

Главный редактор издания Евгения Альбац опубликовала фотографию обложки последнего номера издания.

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Накануне Роскомнадзор вынес журналу второе предупреждение за материал Павла Никулина «Из Калуги с джихадом». Альбац назвала предупреждение «классической цензурой, которая запрещена Конституцией».

В тот же день стало известно, что Роскомнадзор рассматривает вариант обращения в суд с иском о приостановлении действия лицензии сайта журнала.

В декабре прошлого года ведомство вынесло первое предупреждение — за мат в материале «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе».

The New Times выходил с 2007 года. В последнее время редакция испытывала финансовые трудности.

В декабре прошлого года журнал перестал поступать в розницу. Как пояснила Альбац, это потребовалось для снижения издержек. Тогда редактор призвала читателй оформить подписку, чтобы помочь журналу.

А в августе 2016-го редакции пришлось срочно искать другую типографию, поскольку типография «Пушкинская площадь», печатавшая журнал на протяжении восьми лет, отказалась продолжать сотрудничество.

В итоге номер журнала все-таки напечатали, однако тиражом в два раза меньше обычного — вышло 25 тыс. экземпляров вместо 50-ти. Название типографии, согласившийся напечатать журнал, не разглашалось.