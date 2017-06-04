После массового убийства людей в Тверской области с применением охотничьего оружия, Росгвардия заявила, что проверит владельцев оружия, выезжающих в свои дачные дома. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что на дачах люди часто хранят и используют оружие с нарушением требований законодательства, в том числе, в преступных целях.

«В настоящее время организован комплекс профилактических мероприятий, направленных на работу именно с такими владельцами оружия», — сказал представитель Росгвардии.

Он также сообщил, что оружие было выдано законно мужчине, устроившему стрельбу со смертельным исходом в Тверской области, однако он хранил его с нарушениями. Какаими именно, представитель Росгвардии не уточнил.

Кроме этого, в Совете федерации предложили ужесточить правила выдачи оружия после трагедии под Тверью.

Жертвами стрельбы в дачном кооперативе в Тверской области стали девять человек. Их убили из охотничьего ружья 12-го калибра. Стрелка задержали, им оказался ранее не судимый житель Москвы.