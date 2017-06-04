На востоке Лондона полиция задержала 12 подозреваемых в причастности к теракту в Лондоне, сообщили в Скотланд-Ярде. Обыски продолжаются.

По данным Sky News, подозреваемые в момент задержания находились в доме, где жил один нападавших, который был убит полицией. Имена нападавших полиция по-прежнему не называет.

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Напомним, вечером 3 июня грузовик наехал на толпу людей на мосту «Лондон Бридж». После этого из него выбежали три человека, и с ножами в руках стали убивать людей. В результате погибли семь человек, еще 48 были госпитализированы.

Полицейские застрелили всех троих нападавших. На их телах были закреплены муляжи взрывных устройств. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за атаку.