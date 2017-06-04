Число пострадавших в давке на центральной площади Турина (Италия) превысило 1,5 тыс. человек, передает агентство ANSA.

Согласно последним данным, за медицинской помощью обратились 1 527 пострадавших, состояние троих из них оценивается как критическое.

По данным итальянской газеты La Repubblica, большинство пострадавших разместили в больницах Турина (1 142), остальных госпитализировали в больницы соседних городов.

Прокуратура Турина начала расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате давки пострадали около тысячи человек, в том числе семилетний ребенок.

Давка произошла во время просмотра матча Лиги чемпионов с участием «Ювентуса» и «Реала». На центральной площади в Турине был установлен большой экран, за игрой наблюдали около 30 тыс. человек. Взорвалась петарда, и кто-то в шутку крикнул «Бомба!». После этого началась массовая паника и давка.