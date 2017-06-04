В столице Филиппин городе Маниле в ночь на 2 июня в результате неудачной попытки ограбления казино в Resorts World Manila погибли 38 человек, сообщает AP.

Поджог совершил бывший сотрудник департамента финансов Филиппин Джесси Карлос, который задолжал казино 80 тыс. долларов. Сначала он устроил перестрелку с охранной. а потом поджог игровые столы.

Сам нападавший погиб. По данным полиции, он поджог комнату, в которой скрылся, а затем застрелился. Его тело обнаружили в одной из комнат на пятом этаже отеля.

Сообщается, что нападавший был женат и имел троих детей. Семья нападавшего заявила, что он не имел отношения к террористам и попросила прощения у родственников погибших.

«Мы просим вашего извинения. Мы не можем принять то, что сын стал таким, он был очень добрым. Он решил покончить с жизнью, а не ... убивать людей», — сказала его мать.

Родственники также рассказали, что из-за своей любви к азартным играм Карлос распродаа имущество, включая автомобиль. Его семья была настолько обеспокоена, что обратилась к руководству казино с просьбой запретить ему вход с 3 апреля.

В 2014 году местные газеты сообщили, что Карлос был уволен со своей должности в правительстве «за грубые нарушения и невыполнение обязанностей». Его также лишили полагающейся пенсии.

Полиция подчеркнула, что произошедшее в казино не было террористическим актом. Ранее «Исламское государство» (организация признана террористической и запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Resorts World Manila.

Тогда мужчина также открыл стрельбу по охране и устроил поджег, в результате которого произошел сильный пожар. В основном, люди погибли от отравления дымом в одном из VIP-залов на втором этаже, где они скрылись от напавшего.