Вице-губернатор Владимирской области Елену Мазанько задержали по подозрению в получении взятки, сообщила ТАСС глава региона Светлана Орлова.

«Она задержана на 72 часа следователем, помещена в изолятор. Суд решение об аресте еще не принял, сделает это во вторник, 6 июня. Ее обвиняют во взятках якобы 2014 года, в 1 млн и 2 млн руб.»,— сказала губернатор.

По мнению Орловой, задержание ее заместителя является провокацией.

«Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества», — сказала она.

По словам Орловой, взятки, в которых обвиняют Елену Мазанько, связаны с распределением земель во Владимирской области.

«Мы последний закон приняли, по которому распределение земель забрали на областной уровень, а там же был полный бардак, когда она пришла. Многодетные семьи не были обеспечены землей, бардак был полный с собственностью, мы наводили порядок, а там интересы очень большие», — рассказала губернатор.

Елена Мазанько — заместитель губернатора Владимирской области по имущественным и земельным отношениям. Она контролирует работу департамента имущественных и земельных отношений, финансового управления и управления по социально-хозяйственному обеспечению области.

Мазанько начала работу в администрации Владимирской области в июле 2013 года, до этого была заместителем директора департамента имущественных отношений Минэкономики России, а еще ранее — вице-губернатором Кемеровской области.

Ранее в отношении бывшего вице-губернатора по строительству Владимирской области Дмитрия Хвостова было возбуждено три уголовных дело о получении взяток в особо крупном размере.

По данным следствия, он в общей получил взяток на сумму около 16 млн руб. В конце 2016 года Хвостова задержали в Краснодарском крае, после этого он был этапирован во Владимир.